Nuove terapie efficaci nel cancro colonrettale metastatico

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“ESMO-IMMUNOONCOLOGY Congress, dicembre 2022, Ginevra, Svizzera: veramente incoraggianti le potenziali nuove opzioni terapeutiche per il carcinoma colorettale metastatico, quello dal quale, secondo i media, sembrerebbe essere affetto anche Matteo Messina Denaro. Due studi hanno dimostrato l’efficacia di fruquintinib e la terapia di combinazione di trastuzumab più tucatinib in pazienti pesantemente pretrattati per cancro colonrettale metastatico, terapie associate a buoni profili di sicurezza.

I dati degli studi FRESCO-2 e MOUNTAINEER, presentati al Congresso ESMO 2022, forniscono supporto per potenziali nuove opzioni terapeutiche per i pazienti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) precedentemente trattato. FRESCO-2 includeva un’ampia popolazione di pazienti, mentre MOUNTAINER includeva solo pazienti positivi per l’amplificazione/sovraespressione di HER2.

Tuttavia, sono necessari ulteriori dati per determinare quale sia la combinazione più efficace per i singoli pazienti”.

