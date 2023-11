Medico di base a Maccarese, Severini: “Amministrazione attiva da tempo sul problema”

MACCARESE – “In merito al problema sollevato dai cittadini sul subentro del nuovo medico di Maccarese, sappiamo che l’incertezza dei pazienti sia una criticità, ma ne siamo già a conoscenza.

Pertanto, come Amministrazione ci siamo attivati da tempo con la Asl Roma 3. Non siamo rimasti fermi davanti a questo problema. La tutela dei pazienti e di tutti i cittadini è una priorità. E come tale, stiamo facendo tutto ciò che è di nostra competenza per risolvere la problematica e per garantire il diritto alla salute, in base alle rispettive necessità” . Lo dichiara Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale