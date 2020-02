Viaggiare ai tempi del coronavirus

Chi ha prenotato un viaggo all’estero e deve partire nei prossimi giorni farebbe bene a informarsi su eventuali restrizioni poste in essere dal paese di destinazione. Questa mattina alle Mauritius è stato bloccato lo sbarco di passeggeri di un volo Alitalia. In una nota diffusa dalla compagnia si precisa che nessuna comuncazione era arrivata prima del decollo.

Lo sbarco è stato impedito ai viaggiatori provenienti dalla Lombardia e Veneto, salvo che non fossero disposti a un periodo di quarantena in loco. Alitalia sta organizzando l’immediato rientro di 40 passeggeri. Sono numerosi i paesi che, visto il diffondersi dei casi di coronavirus in Italia, stanno aggiornando le restrizioni per l’ingresso. Le Mauritius prevedono la quarantena obbligatoria per chi proviene dalle regioni sopra indicate e dall’Emilia Romagna. Il Sud Africa ha rafforzato i controlli per tutti i passeggeri soprattutto per chi proviene dalla Cina e dall’Italia. E sulla stessa scia il Madagascar, la Romania, le Seychelle e così via.

Nei vari avvisi si fa presente che, qualora lo ritengano opportuno, le autorità possono attuare restrizioni nei riguardi di cittadini provenienti da paesi a rischio anche se non indicati esplicitamente negli avvisi. In molti casi si attua la quarantena obbligatoria ma in alcuni paesi potrebbe essere vietato l’ingresso. Sarebbe opportuno prima di partire informarsi presso il tour operator o la compagnia aerea. Utilissimo è consultare anche il sito ViaggiareSicuri che in tempo reale riporta le modifiche aggiornate per l’ingresso in tutti i paesi.

Roberta Piroli