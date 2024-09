Unione Inquilini: “Condividiamo la richiesta dell’Amministrazione rivolta all’Ater”

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo appreso con compiacimento che, dopo anni di inerzia e indifferenza nei confronti della (mala)gestione dell’ATER di Civitavecchia, la nuova amministrazione comunale ha avviato un percorso teso a far valere le ragioni della cittadinanza, invitando l’ATER al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardo all’edilizia residenziale pubblica.

Come Unione inquilini condividiamo a pieno la richiesta avanzata dall’Amministrazione di ritiro del bando pubblico per l’housing sociale nonché di messa a disposizione immediata del Comune degli alloggi del palazzo di Via Veneto, per poi procedere all’assegnazione agli aventi diritto, che, vale ricordare, sono diverse centinaia.

Richieste che, in ottemperanza al nostro ruolo di sindacato schierato da sempre a difesa delle reali esigenze abitative popolari, avevamo già avanzato con i comunicati del 4 giugno e del 21 agosto u.s. e rese note all’Assessora ai Servizi Sociali nell’incontro svoltosi il 22 agosto u.s. .

Ci auguriamo che questa attenzione per il diritto all’abitare da parte dell’Amministrazione perduri nel tempo e sia fautrice di un’importante interlocuzione con quanti, come il nostro Sindacato, si occupano di tale tematica a favore dei troppi che si trovano a vivere tale disagio”

Unione Inquilini Civitavecchia