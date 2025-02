Alloggi Ater , Unione Inquilini:” La verifica avvenga con trasparenza, legalità e sicurezza”

CIVITAVECCHIA – “Circa un mese fa sugli organi di stampa è apparsa la notizia che il Commissario straordinario dell’ATER di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli, ha avviato dal suo insediamento la verifica sugli assegnatari degli alloggi pubblici, ipotizzando che circa 100 alloggi sarebbero stati recuperati per l’assegnazione alle famiglie in graduatoria.

Vi è da dire che la verifica deve essere effettuata per legge ogni 2 anni (art.14 del regolamento regionale n.2 del 2000) e prevede l’ adeguamento del canone per chi supera i limiti reddituali stabiliti dalle norme vigenti, e la decadenza dell’assegnazione per coloro che hanno perso il diritto all’alloggio.

L’ Unione Inquilini di Civitavecchia chiede che la verifica avvenga con trasparenza, legalità e sicurezza, nonché in accordo con il Comune.

Dal tono della notizia sembrava imminente la messa a disposizione dei 100 alloggi, ma riteniamo, sperando di sbagliare, che ciò non sarà a breve, tant’è che dall’insediamento di Fasoli, avvenuto a fine ottobre 2023, a tutt’oggi non risulta messo a disposizione alcun alloggio.

Sarebbe altresì opportuno che l”ATER di Civitavecchia metta a disposizione del Comune anche gli alloggi disabitati.

Commissario Fasoli, consegnerà finalmente gli alloggi per l’assegnazione o illuderà ancora chi aspetta in graduatoria da anni la casa popolare?”

Unione Inquilini Civitavecchia