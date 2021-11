S. Marinella. Inaugurato lo stadio comunale “Ivano Fronti”

SANTA MARINELLA – Tantissimi cittadini, associazioni sportive, autorità militari esponenti dell’amministrazione comunale, i consiglieri regionali Marietta Tidei e Emiliano Minnucci oltre al senatore Francesco Giro e l’azzurro campione del mondo Simone Perrotta, hanno voluto essere presenti questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del nuovo campo comunale di calcio di Santa Marinella.

La manifestazione, che ha rappresentato un vero momento di festa per tutta la popolazione, in particolare per le squadre e associazioni calcistiche della città e del territorio, è iniziata con il taglio del nastro da parte dal Sindaco Pietro Tidei, ed è proseguita con il commovente momento della scopertura della targa Stadio Ivano Fronti e una parata musicale rallegrata dalle note della nuova Banda di Santa Marinella.

Hanno partecipato alla cerimonia, emozionati e profondamente commossi anche i familiari, i figli Fabrizio, Alessandro, Massimiliano e la vedova dell’ex patron del Santa Marinella calcio Fronti, che tanto si è speso in vita per la sua squadra e il mantenimento dell’impianto sportivo e al quale doverosamente, come ha ricordato il sindaco Tidei, è stato intitolato lo stadio oggi completamente rinnovato grazie ai lavori eseguiti in meno di sei mesi dalla ditta appaltatrice che ha provveduto a realizzare un campo in erba sintetica e a ristrutturare gli spogliatoi e le tribune.