Possibile mancanza d’acqua su tutto il territorio di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, a causa di un’interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia” che alimenta il Comune di Civitavecchia, si potrebbero verificare mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione su tutto il territorio del Comune stesso. Acea Ato 2 si è subito attivata per ripristinare le normali condizioni del servizio quanto prima. IL rientro nel flusso ordinario è previsto per la tarda serata di oggi.

Per limitare i disagi ai cittadini sono stati predisposti due punti di rifornimento con autobotte in piazza Antonio Vivaldi e in via Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo.

Per ogni informazione o per chiedere ulteriori punti di rifornimento con autobotte è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it