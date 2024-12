Il Comune di Civitavecchia incontra gli operatori del settore ricettivo e commerciale

CIVITAVECCHIA – Si è svolto ieri presso l’Aula Pucci del Comune di Civitavecchia il primo incontro tra l’amministrazione comunale e gli operatori del settore ricettivo e commerciale. L’iniziativa, promossa dall’Assessore al Lavoro e Turismo Piero Alessi e dall’Assessore al Commercio e Sviluppo Economico Enzo D’Antò, ha visto la partecipazione di ristoratori, albergatori e commercianti della città.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto, durante il quale gli assessori hanno illustrato i primi passi intrapresi dall’amministrazione per rispondere alle istanze del settore. È stata sottolineata la volontà di instaurare una collaborazione costante con il tessuto produttivo cittadino, ascoltando le proposte e le testimonianze degli operatori presenti.

Tra le iniziative discusse, l’amministrazione ha comunicato la riapertura dei termini per consentire alle attività commerciali di inserire le proprie informazioni sul portale Love Civitavecchia, dedicato alla promozione turistica del territorio. Un’opportunità importante per garantire maggiore visibilità alle realtà locali e promuovere Civitavecchia come meta turistica di eccellenza.

Piero Alessi, Assessore al Lavoro e Turismo, ha dichiarato:

“Questo incontro rappresenta il primo passo verso un dialogo costante e proficuo tra l’amministrazione comunale e gli operatori del settore. Siamo determinati a lavorare insieme per costruire una Civitavecchia più attrattiva, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo il nostro territorio come meta privilegiata per il turismo e la gastronomia.”

Enzo D’Antò, Assessore al Commercio e Sviluppo Economico, ha aggiunto:

“Ascoltare le proposte e le testimonianze degli operatori è fondamentale per creare strategie condivise ed efficaci. Questo è solo l’inizio di un percorso di collaborazione che mira a rafforzare il tessuto produttivo della nostra città, rispondendo concretamente alle esigenze del settore.”

L’incontro, il primo di una serie di appuntamenti programmati, ha evidenziato l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e operatori economici per sviluppare strategie condivise e valorizzare il potenziale turistico e commerciale di Civitavecchia.

L’amministrazione comunale intende proseguire su questa strada, continuando a confrontarsi con le realtà locali per definire insieme le priorità e gli obiettivi futuri