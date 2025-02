Intitolazione del giardino del Pincio alle Madri Costituenti in occasione della giornata Internazionale della Donna

CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 marzo, il Comune di Civitavecchia è felice di comunicare la scelta di intitolare il Giardino del Pincio alle 21 Madri Costituenti, un gesto di riconoscimento e valorizzazione del fondamentale contributo che le donne italiane hanno dato alla nascita della nostra Repubblica e alla stesura della Costituzione.

L’intitolazione avviene a 79 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, sancita dal Referendum del 2 giugno 1946 e a quasi 80 anni dal primo voto libero e democratico, che ha visto le donne italiane finalmente partecipare, per la prima volta, al diritto di voto e all’elezione dei rappresentanti all’Assemblea Costituente, segnando così un risultato storico che segnò un passo fondamentale nella battaglia per i diritti civili, culminato con l’adozione della Costituzione, la quale garantisce oggi il principio di pari dignità sociale e uguaglianza per tutti i cittadini, senza distinzioni di genere.

Le donne elette nell’Assemblea Costituente, Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minelli, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra e Vittoria Titomanlio, Bianca Bianchi e Lina Merlin e Ottavia Penna, hanno dunque contribuito a scrivere un pezzo di storia fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Il Giardino del Pincio rappresenta ora un luogo simbolico dove si riconosce e si celebra l’impegno delle Madri Costituenti e di tutte le donne che hanno contribuito, e continuano a contribuire, alla costruzione di una società più giusta e inclusiva.

“Con questa scelta la nostra Amministrazione vuole dare maggiore visibilità alle figure femminili che hanno scritto pagine indelebili della storia del nostro Paese, figure troppo spesso dimenticate. Il Comune di Civitavecchia rinnova il suo impegno per una maggiore rappresentanza delle donne in tutti i processi decisionale ed esprime il suo orgoglio e la sua gratitudine per il fondamentale contributo delle Madri Costituenti, impegnandosi a promuovere il dialogo e la riflessione sul significato della piena parità di genere, oggi come allora.”, così il Sindaco Marco Piendibene sull’iniziativa