Regione. Tidei (Iv): “Bene zona gialla, si lavori a riapertura serale per ristoranti”

ROMA – “Il ritorno del Lazio in zona gialla è una bella notizia per tutti, ma soprattutto per i bar e per i ristoranti che potranno ritornare all’attività con il pubblico a pranzo e durante tutto il giorno. I danni e le spese da sostenere sono però ingenti: per questo, oltre a un immediato ristoro adeguato alle perdite subite, è necessario riattivare da subito anche la possibilità per i ristoranti di aprire la sera. È possibile farlo, come a pranzo, in condizioni di totale sicurezza per il personale che lavora e per i clienti. Misure come il distanziamento dei tavoli, il tetto dei clienti a un singolo tavolo e il numero chiuso per accedere al ristorante in base a fasce orarie rappresentano degli strumenti concreti che possono permettere l’apertura serale. I ristoratori hanno già da tempo attrezzato i propri locali in modo da consentire anche l’apertura serale. Per il mondo della ristorazione e per tutto l’indotto dell’agroalimentare sarebbe un segnale, economico e di fiducia, importantissimo. Mi auguro che si possa arrivare quanto prima a questa misura considerando anche il trend generale della situazione sanitaria in miglioramento come attesta il colore giallo di quasi tutte le Regioni”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).