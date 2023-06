L’ITE Guido Baccelli in visita al terminal croceristico del porto di Palermo

CIVITAVECCHIA – “Accolti dal Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale il civitavecchiese Luca Lupi e dal direttore generale della West Sicily Gate – Cruise Terminal Antonio Di Monte, 60 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico Economico Guido Baccelli di Civitavecchia si sono recati in visita guidata presso il Terminal crociere del porto di Palermo inaugurato lo scorso anno dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pasqualino Monti e nato dalla totale riqualificazione dell’antica stazione marittima.

Gli studenti, accompagnati dal professor Mauro Adamo docente di Economia Aziendale e referente dei PCTO e dalle professoresse Fasulo, Chelaru, Ianniello e Tescione sono stati accolti dal dottor Lupi e dal dottor Di Monte e hanno avuto modo di apprezzare l’originale struttura architettonica del Terminal , di assistere alle varie operazioni e servizi offerti ai crocieristi in transito e di ammirare dalla terrazza del terminal il bel panorama con la Costa Smeralda ormeggiata .

Il dottor Lupi e il dottor Di Monte hanno infine mostrato le aree dove dovrà sorgere il secondo terminal crociere e intrattenuto per alcuni minuti gli studenti con una serie di informazioni e numeri relativi al traffico crocieristico che fanno già ora del Porto di Palermo uno tra i principali scali italiani per le crociere con forti prospettive di crescita”