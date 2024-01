Interruzione flusso idrico per riparazioni urgenti

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, in relazione alla nota ricevuta dal Consorzio Acquedotto Medio Tirreno in merito alle riparazioni urgenti sul tratto Tarquinia-Civitavecchia località Farnesiana, nei pressi del fiume Mignone, si verificherà un’interruzione di flusso idrico al punto di fornitura “Filtri Aurelia”. Di conseguenza potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con probabili mancanze di acqua. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento fino alle 23:00 di oggi in piazza Antonio Vivaldi e in viale Gioacchino Rossini angolo via Guido D’Arezzo. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800-130-335. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.