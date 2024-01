CIVITAVECCHIA -Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia celebra il Giorno della Memoria nel Cimitero di via Aurelia Nord. L’appuntamento per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti è sabato 27 gennaio alle 11,30. Il sindaco Ernesto Tedesco, con le autorità civili e militari, depositeranno una corona nell’area riservata ai cittadini di origine ebraica. Come da tradizione, un secondo momento di raccoglimento per le vittime dell’Olocausto riguarderà un omaggio floreale alla lapide dedicata agli internati.