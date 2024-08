UGL: ” Incontro positivo con l’Assessore Alessi, importante la coesione tra parti sociali e istituzioni”

CIVITAVECCHIA – “Si è definito in lungo scambio di idee il confronto con l’Assessore alle Politiche del lavoro Piero Alessi presso il Comune di Civitavecchia sulla elaborazione del Protocollo di Intesa volto alla stabilizzazione dell’occupazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la promozione della salute e della legalità, oltre che l’inclusione sociale.

Un percorso avviato il 22 luglio con il Segretario Ermenegildo Rossi della UGL di Roma e Provincia – Fabiana Attig Segretaria dell’Unione di Civitavecchia.

Un accordo importante che ribadisce l’importanza della coesione tra parti sociali e Istituzioni elemento indispensabile per il rilancio occupazione in un tessuto economico produttivo come quello che rappresenta il territorio di Civitavecchia verso le attività portuali, artigianali, marittime ma più in particolare l’attenzione è rivolta a tutte quelle attività che sorgeranno per effetto della futura dismissione di TVN.

Un Protocollo questo che segna un cambio di passo molto importante nelle relazioni industriali, la UGL esprime un giudizio positivo in quanto si concretizza un vero osservatorio per il monitoraggio costante per la sicurezza nei luoghi di lavoro ma che si pone anche quale strumento per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti e del lavoro.

Uno strumento questo che rappresenta un inizio non certamente una fine. L’UGL non vuole precludere nessuna iniziativa volta alla cura, all’attenzione diffusa nel migliorare la condizione di vita di molti lavoratori.”

Segretario UGL Roma e Provincia

Segretaria UGL Unione Civitavecchia

Ermenegildo Rossi

Fabiana Attig