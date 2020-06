Torna la figura del Sovrintendente al Traiano, M5S: “Si rispettino procedure e meritocrazia”

CIVITAVECCHIA – Torna la figura del Sovrintendente al Teatro Traiano. A sancirlo una delibera di Giunta resa nota dal Movimento Cinque Stelle, che si interroga immediatamente sui costi di questa nuova figura artistica, la quale andrebbe ad affiancare la già esistente collaborazione del Traiano con ATCL.

“Quanto sarà pagata questa figura? – si interrogano dal Gruppo consiliare 5 Stelle – Non è dato saperlo, visto che nella delibera di Giunta non ve ne è traccia. Ricordiamo però al Sindaco che quando si gestisce il bene collettivo non si può venire meno agli avvisi pubblici e soprattutto ad una selezione per capacità. I rumors politici danno infatti Mirko Cerrone, ex consigliere comunale UDC e politicamente molto vicino ad una precisa parte politica della coalizione di maggioranza, in pole position per questa poltrona. Ma che competenze artistiche ha Cerrone per ricoprire questo ruolo? Nessuna. Invitiamo quindi il Sindaco Tedesco a rivedere questa decisione, in quanto a nostro avviso non è di certo una priorità del momento la figura del Sovrintendente (l’assessore alla Cultura può tranquillamente collaborare con ATCL nello svolgimento del suo incarico istituzionale). Ma se proprio questa figura fosse ritenuta necessaria dalla maggioranza, ricordiamo che il rispetto delle procedure di legge non è un vezzo, ma un obbligo”.

“Si faccia quindi prima un avviso interno – concludono dal Movimento – per verificare che non ci siano all’interno dell’organico comunale figure con le competenze idonee per ricoprire questo ruolo, e poi eventualmente un bando pubblico che premi la vera meritocrazia e non la mera appartenenza politica. In caso contrario, saremo pronti a segnalare eventuali illegittimità a tutti gli organi competenti”.