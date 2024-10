Spirito unitario e impegno condiviso: incontro all’aula Calamatta sulle prospettive di sviluppo e lavoro post – decarbonizzazione

CIVITAVECCHIA – “Si è tenuta ieri una riunione di grande rilevanza presso il Comune di Civitavecchia, che ha visto la partecipazione delle associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB e UGL, insieme alle associazioni datoriali del territorio, tra cui Federlazio, Unindustria, CNA e la Lega delle Cooperative. L’incontro, aperto dall’assessore al lavoro Piero Alessi e presieduto dal Sindaco, Marco Piendibene, ha visto la partecipazione di tutta la giunta, dei capigruppo in consiglio comunale (anche dell’opposizione) e dei presidenti delle commissioni ambiente e lavoro, si è incentrato sulle prospettive di lavoro e sviluppo economico per il territorio in vista del processo di decarbonizzazione.

L’incontro aveva una duplice finalità: da un lato, accelerare il percorso già avviato di confronto tra istituzioni locali, regionali, nazionali e parti sociali per affrontare con maggiore incisività la transizione post-centrale a carbone; dall’altro, riaffermare l’unitarietà d’intenti di tutte le forze coinvolte a livello locale. Un approccio unitario che ha ribadito un percorso iniziato mesi or sono e che è stato rilanciato con forza.

Dalla riunione è emerso l’impegno di sollecitare la ricomposizione del tavolo presso il MIMIT, da realizzarsi a Civitavecchia, con la partecipazione di tutte le parti sociali, del Ministero dell’Ambiente, di Invitalia, Enel, dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, della Regione Lazio e dell’amministrazione comunale oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio. Il tavolo di lavoro dovrà individuare strumenti concreti per attrarre investimenti, oltre al contratto di sviluppo e alla zona logistica semplificata anche altre misure a livello statale e regionale, per sostenere la transizione economica e occupazionale del territorio rendendolo appetibile agli investimenti privati. Inoltre, tutti gli intervenuti, a partire dall’amministrazione hanno insistito sulla necessità da parte di Enel di fornire un piano di dismissione della sua struttura dai contorni ben definiti e soprattutto che possa creare opportunità per tutto l’indotto della centrale a carbone in dismissione.

L’incontro si è svolto in un clima positivo, caratterizzato da un forte spirito unitario e dalla consapevolezza condivisa dell’importanza di fare squadra per garantire un futuro di sviluppo e opportunità per Civitavecchia.

“Questo incontro rappresenta un passo importante per il nostro territorio, un segnale che conferma la coesione e la determinazione nel portare avanti un percorso di transizione giusta, capace di valorizzare le risorse locali e di garantire nuove opportunità di lavoro” – ha dichiarato l’assessore Piero Alessi che ha sottolineato come “il dialogo con tutte le parti sociali è fondamentale per costruire un futuro che sappia rispondere alle sfide della decarbonizzazione, creando nuove prospettive per il lavoro e lo sviluppo del nostro territorio.” Il Sindaco Piendibene ha ribadito il massimo impegno dell’amministrazione “non vi è nessuna preclusione verso alcun progetto che porti lavoro sul territorio, quello che deve essere chiaro è che ogni progetto deve pervenire sul tavolo dell’amministrazione affinché possa essere vagliato da profili tecnici terzi e non essere calato dall’alto, e dovrà essere compatibile con il programma elettorale che i cittadini di Civitavecchia hanno scelto e quindi deve coniugare opportunità di crescita con la tutela della salute dei cittadini.”