AVS-Demos: No al ritorno al carbone

CIVITAVECCHIA – Da Alleanza Verdi e Sinistra – Demos riceviamo e pubblichiamo

Con profonda preoccupazione Alleanza Verdi e Sinistra – Demos prende posizione contro le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha escluso lo smantellamento delle centrali a carbone, in accordo con quanto già proposto nei giorni scorsi dal vicepremier Matteo Salvini e dai vertici di Enel.

L’Amministratore Delegato di Enel Flavio Cattaneo, infatti, durante un convegno organizzato dalla Lega sulle questioni energetiche, aveva elogiato la scelta di mantenere attivi gli impianti a carbone, auspicandone la prosecuzione come risposta alle sfide energetiche del Paese. Il fatto che il Ministro dell’Ambiente confermi la volontà di mantenere operative le centrali a carbone è un segnale allarmante: si tratta di una scelta miope e dannosa che rischia di compromettere in modo irreversibile gli sforzi compiuti finora nella lotta alla crisi climatica. In un momento storico in cui l’Europa e la comunità scientifica chiedono un’accelerazione decisa verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, tornare ad investire su una delle fonti più inquinanti rappresenta un grave passo indietro. Il Governo però continua a proporre un modello energetico anacronistico, inefficiente e climalterante, che compromette la salute dei cittadini e danneggia l’ambiente e, dietro la maschera della “pragmaticità”, si cela l’ennesimo tentativo di sabotare la transizione ecologica e condannare l’Italia a un futuro fatto di inquinamento e arretratezza tecnologica. Il carbone è il simbolo di un’epoca che stiamo cercando di lasciarci alle spalle e chi oggi ne propone la riabilitazione sta lavorando contro gli interessi del Paese e delle future generazioni. AVS-Demos ribadisce con forza la necessità di rispettare i termini per il phase-out dal carbone e investire massicciamente su rinnovabili, efficienza, reti intelligenti e innovazione. Ogni euro speso per tenere in vita questi impianti è un euro sottratto al futuro, all’occupazione verde, alla salute dei cittadini. AVS-Demos continuerà a battersi in tutte le sedi, istituzionali e nella società civile, per una transizione ecologica giusta, che tuteli il clima, la salute dei cittadini e il futuro delle nuove generazioni.

Il futuro non si ritarda. Si costruisce, e si difende.

Alleanza Verdi e Sinistra – Demos