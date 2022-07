Sì della Giunta all’ampliamento del Cimitero Nuovo. Magliani: “Operazione senza oneri per il Comune”

CIVITAVECCHIA – Si tornano a costruire loculi a Civitavecchia. La Giunta Tedesco ha infatti approvato nei giorni scorsi, su proposta del Vicesindaco Manuel Magliani, il project financing per l’ampliamento del Cimitero Nuovo di via Braccianese Claudia. Si tratta di una complessa operazione, che comporterà la creazione di tremila loculi, oltre ad una cappella per funzioni religiose ed altre opere, di urbanizzazione e a verde.

Commenta il Vicesindaco: “Con il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, l’Amministrazione riesce a dare il via ad un’operazione attesa dal secolo scorso. Il dossier cimiteri è sempre stato tra le priorità dell’Amministrazione comunale, come dimostrano gli interventi di miglioria che siamo finora riusciti ad eseguire: ma è necessario anche e soprattutto programmare la creazione di nuovi loculi, per scongiurare emergenze a medio e lungo termine. Si tratta di impegni che avevamo assunto in campagna elettorale e che centriamo, grazie alla formula del partenariato pubblico-privato, consentendo il pieno rispetto dell’interesse pubblico, con l’assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla costruzione e alla gestione dei loculi realizzati, senza oneri di sorta a carico del Comune”, conclude Magliani.

L’accordo è ora atteso al vaglio del consiglio comunale.