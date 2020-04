Sarracco: “Tavolo interistituzionale per la radioterapia attivato da tempo”

CIVITAVECCHIA – “Ho letto con attenzione le parole del professor Roberto Lisi a mezzo stampa sull’importanza della radioterapia a Civitavecchia. Per gli stessi motivi citati dal professor Lisi, in tempi non sospetti, abbiamo avviato con i sindaci del territorio, con i rappresentanti dell’associazione Adamo Onlus e soprattutto con la nostra Asl Roma 4 un importante tavolo interistituzionale che in tempi passati ha già raggiunto risultati di livello, come la creazione dell’Hospice di Civitavecchia”.

A dichiararlo è la Presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, che spiega: “Puntiamo a raggiungere gli stessi obiettivi anche con questa nuova iniziativa che ci vede nuovamente al fianco della nostra Asl per raggiungere obiettivi fondamentali per il nostro territorio. Il primo incontro del tavolo interistituzionale per la Radioterapia c’è stato lo scorso febbraio e verrà aggiornato ad emergenza Covid finita. Con l’aiuto di tutti riusciremo a portare a termine anche questa missione, come fatto per le emergenze terremoto e come stiamo facendo per l’emergenza sociale. La sinergia tra enti e associazioni è fondamentale per tutte le comunità”.

“Colgo l’occasione – conclude la Sarracco – per ringraziare tutti per componenti del tavolo per la grande attenzione che mettono sul tema della radioterapia. Per quanto riguarda invece l’emergenza Covid in questi giorni stiamo intensificando gli aiuti e le collaborazioni sempre proficue tra Asl e comuni del territorio”.