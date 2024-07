Santa Marinella, il PD locale lancia l’estate militante

SANTA MARINELLA – “Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, in linea con la segretaria nazionale Elly Schlein, aderisce per il secondo anno all’#estatemilitante: è importante infatti per noi restare tra la gente per portare temi che interessino tutti da vicino, come l’iniziativa di legge popolare sul salario minimo e il referendum sull’autonomia

differenziata.

“E’ importante perciò partecipare a queste iniziative – affermano i dem – per mantenere alta la mobilitazione dal basso, innanzitutto per contrastare le pericolose iniziative legislative del Governo centrale su temi che vanno ad incidere pesantemente sulla vita di tutti noi.

L’estate militante del nostro Circolo PD, che coinvolgerà anche i giovani democratici, parte sabato prossimo 20 luglio con la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo e per il referendum sull’autonomia differenziata. Vi aspettiamo perciò dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 20,30 in Via Aurelia 311 “Arena Lucciola”, dove sarà naturalmente anche possibile rinnovare la tessera o iscriversi per l’anno 2024.

La nostra estate militante continuerà nei prossimi mesi anche con incontri tematici, approfondimenti e presentazioni di libri per continuare a mantenere vivo il confronto democratico e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini.