Polo Democratico: “Estranei all’indicazione di Andrea Riga nel cda dell’Ater”

CIVITAVECCHIA – Il Polo Democratico “lista Tedesco” smentisce in modo categorico qualunque ruolo nell’indicazione dell’avvocato Andrea Riga quale componente del cda dell’Ater di Civitavecchia.

“Circa la correttezza di rapporti all’interno della coalizione a supporto del Sindaco Ernesto Tedesco – afferma il Coordinatore Mirko Cerrone – siamo convinti di non dover dimostrare nulla ai nostri alleati. Per chiudere, ricordiamo a quanti ci attribuiscono pressioni e/o manovre più o meno carbonare, di non avere (per ora) eletto nessun “nostro” rappresentante all’interno del consiglio regionale del Lazio”.