Pepe-Cacciapuoti: tanto rumore per nulla?

CIVITAVECCHIA – Tanto rumore per nulla? Sembrerebbe ricalcare la celebre commedia shackespeariana la vicenda dei consiglieri comunali Elisa Pepe e Raffaele Cacciapuoti, recentemente passati nel Gruppo misto in aperta polemica con i vertici locali della Lega. A quanto pare i due consiglieri sarebbero pronti infatti a rientrare nel partito di Salvini, come annunciano loro stessi in una nota firmata anche dal Sindaco Ernesto Tedesco.

“Si sono tenuti degli incontri incentrati a ricucire lo strappo dei Consiglieri Cacciapuoti e Pepe – si legge nella nota in questione – Gli argomenti sono sul tavolo e le criticità sono oggetto di dialogo serrato. Si è intrapreso un percorso che nella migliore delle ipotesi porterà i due Consiglieri Cacciapuoti e Pepe, in accordo con il Sindaco Ernesto Tedesco e il Coordinatore di Roma e Provincia On. Claudio Durigon, a rientrare nelle file della Lega Salvini Premier”.