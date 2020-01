Parco di via Veneto, Magliani: “Lavori da completare prima della consegna”

CIVITAVECCHIA – Interviene l’Assessore all’Ambiente, Manuel Magliani, ad aggiornare i cittadini sullo stato dell’arte circa il parco di via Veneto. “Il parco non è stato ancora consegnato in quanto non sono ancora stati ultimati i lavori che consistono nel rifacimento dei marciapiedi e nella fornitura e posa in opera del chiosco. L’area è ancora nella disponibilità di Enel e non è stata consegnata al Comune. Abbiamo sollecitato il completamento dell’iter, per iscritto e verbalmente anche in occasione del sopralluogo in contraddittorio con i vertici della committente, avvenuto il 18 dicembre scorso, cui ho partecipato personalmente”.

“Su preciso mandato del sindaco Tedesco ho spiegato anche in quella occasione come la forte volontà dell’Amministrazione sia concentrata sul completamento dei lavori citati. Detti lavori sono necessari ed indifferibili, atteso che allo stato i marciapiedi non consentono un accesso in sicurezza alla struttura soprattutto a bambini, anziani, disabili e persone con ridotte capacità motorie. Nel contempo, non stiamo fermi: gli uffici competenti stanno predisponendo bando di gara al fine di far coincidere per quanto possibile la consegna del parco con l’immissione nella gestione del soggetto che eventualmente si aggiudicherà la gara all’esito della selezione pubblica”, conclude l’Assessore Magliani.