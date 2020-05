Ordinanza Pirgo, Lega Giovani difende il Sindaco Tedesco

CIVITAVECCHIA – “Siamo veramente arrivati all’assurdo, i Giovani democratici contestano il sindaco Tedesco perché ha limitato gli accessi in un’area come il Pirgo. Chi fa politica dovrebbe avere rispetto per chi ci sta mettendo testa, cuore e coraggio tutti i giorni come stanno facendo il sindaco Tedesco e la sua giunta, regolamentando gli accessi in una zona dove l’altro giorno parecchi ragazzi potevano ammalarsi. Come fate a mettere la vostra politica davanti al buon senso? Pieno sostegno al sindaco che sta lavorando per far sì che Civitavecchia possa tornare alla normalità”. Questo quanto afferma in una diretta Facebook il coordinatore di Lega Giovani Civitavecchia, Dario Rufino.

Correlati