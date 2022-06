Messa in sicurezza la balaustra della balconata a mare di via Mascagni

CIVITAVECCHIA – E’ stata provvisoriamente messa in sicurezza la balaustra della balconata a mare di via Pietro Mascagni dopo la segnalazione agli uffici competenti inoltrata nei giorni scorsi dal Gruppo civico Sicurezza e decoro urbano.

“Ora – commenta il responsabile Remo Fontana – seppur vero che la struttura in materiale ligneo risultava degradata già da tempo anche per la mancanza o la scarsa manutenzione, già da quando, anni addietro, inoltrammo un’ulteriore segnalazione, altrettanto vero, che la mano dei soliti vandali ha senza ombra di dubbio contribuito a fare il resto. Tuttavia, gli uffici interessati, hanno provveduto ad una messa in sicurezza provvisoria, alla quale si auspica, segua a brevissimo tempo, una ristrutturazione efficiente e definitiva, che oltre a garantire l’effettiva sicurezza ai frequentatori della terrazza ed in particolare ai bambini, contribuisca anche a migliorare il decoro urbano della zona. Nel frattempo, visto che in questi giorni l’amministrazione comunale sembra stia realizzando l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza sul vicino Lungomare, è altrettanto auspicabile, lo si faccia anche in altre zone della città, come ad esempio, proprio quella interessata dal danneggiamento appena sopra indicato, ove peraltro, specie nelle ore notturne, è consuetudine radunarsi, numerosi gruppi di persone. Non sarebbe male poi, al fine di un migliore controllo del territorio, fare utilizzo del drone che la polizia locale dovrebbe avere in dotazione già da tempo e per il quale, alcuni operatori, rammento, erano stati abilitati al suo pilotaggio”.