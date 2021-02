L’assessore Di Paolo: “Coniugare produzioni cinematografiche e commercio, anche per rilanciare il turismo”

CIVITAVECCHIA – Sviluppo turistico attraverso la promozione del territorio, a tutti i livelli. Civitavecchia non deve essere solo meta di crociere, la pandemia ce lo sta insegnando. Dobbiamo ampliare l’offerta, creare delle attrazioni turistiche stabili, per catturare l’attenzione anche del cosiddetto “turismo di prossimità”, per fare ciò è necessario programmare una vera e propria azione di marketing territoriale, senza lasciarsi scappare le opportunità di promozione anche provenienti dall’esterno. Questi i concetti chiave, secondo il Sindaco Ernesto Tedesco, nonché Assessore alla Cultura, e l’Assessore al Turismo Emanuela Di Paolo, emersi in occasione di una recente confronto con i commercianti, preoccupati per le sempre più frequenti richieste di effettuare riprese da parte di produzioni cinematografiche e televisive sul territorio comunale.

“Ovviamente occorre coniugare le esigenze degli operatori commerciali con quelle delle troupe che effettuano le riprese ed in tal senso sono state condotte delle riunioni con le Produzioni interessate” afferma l’Assessore al Turismo, che ha anche la responsabilità della delega al Commercio e prosegue: “In concomitanza con le attività delle riprese cercheremo di limitare il più possibile i disagi alla circolazione, evitando che si interferisca con le feste tradizionali e le altre manifestazioni. Chiederemo che le Produzioni si impegnino ad ingaggiare comparse, artigiani e manodopera locale, facendo naturalmente pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico laddove occorra. Tutto questo avrà senza dubbio riflessi positivi sull’economia locale, speriamo innanzi tutto sulle strutture ricettive ferme da troppo tempo. Confido pertanto, anche in futuro, di mantenere questo modello di concertazione con le categorie coinvolte, per contemperare le occasioni di promozione del territorio con la doverosa tutela del commercio locale” conclude l’Assessore Di Paolo.