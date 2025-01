Ladispoli piange la scomparsa di Nardino D’Alessio

LADISPOLI – A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera Città di Ladispoli e a titolo personale esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Nardino D’Alessio.

Nardino ha ricoperto con passione il ruolo di Assessore e di Consigliere comunale, impegnandosi con dedizione per il bene della nostra comunità.

Terminata l’esperienza politica ha concentrato le sue energie per preservare e raccontare la storia di Ladispoli, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

La trilogia di libri “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, di cui è stato coautore, rimarrà un punto di riferimento per tutti noi.

In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari.

Nardino, ricorderò per sempre le nostre battaglie in Consiglio comunale, portate avanti da schieramenti opposti ma sempre con reciproco rispetto.

Grazie per tutto quello che hai fatto per Ladispoli.

Riposa in pace.

Il sindaco Alessandro Grando