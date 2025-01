Ladispoli, Renzo Marchetti nominato nuovo assessore e vicesindaco

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che questa mattina, a seguito delle dimissioni presentate per motivi personali dal vice Sindaco Annibale Conti, il Sindaco Alessandro Grando ha nominato come suo sostituto l’avv. Renzo Marchetti, a cui sono state assegnate le seguenti deleghe: Project Financing; Efficientamento energetico, Società Partecipata Flavia Servizi, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

“Ringrazio Annibale Conti per il lavoro che ha svolto in questi anni al servizio della nostra comunità – ha commentato il Sindaco Grando – e al contempo rivolgo a Renzo un caloroso augurio di buon lavoro, con la certezza che nella nuova veste di Assessore, insieme a tutta la Giunta e all’Amministrazione comunale, continuerà a lavorare al servizio della nostra comunità per raggiungere gli obiettivi che abbiamo elencato all’interno del programma amministrativo”.

“Accetto con orgoglio questo nuovo incarico – ha dichiarato l’avv. Renzo Marchetti – sono da subito a disposizione della città proseguendo a lavorare per il suo sviluppo e la sua crescita, come fatto in questi anni da Consigliere Comunale. Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami e un ringraziamento di cuore va al mio predecessore e amico Annibale Conti, per il lavoro svolto fino ad oggi e al mio partito per avermi dato la possibilità di crescere politicamente”