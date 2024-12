Teatro Vannini, il 20 dicembre “Ladispoli Gospel Spiritual” in concerto

LADISPOLI – Sabato 20 dicembre, presso il teatro Marco Vannini di via Ivon de Begnac, proseguono gli appuntamenti della stagione di eventi “Natale On Stage”, organizzata da “La Valigia dell’Attore” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e le Associazioni del territorio.

Alle 21:00 un appuntamento da non perdere con la prima esibizione in assoluto del coro gospel di Ladispoli diretto dal maestro Andrea Fasano ed ideato e promosso dall’associazione culturale Tama’ nella persona della Presidente Alessandra Fattoruso.

“Ladispoli Gospel Spiritual”, che si è formato circa due anni fa ed è composto da 10 cantori, regalerà agli spettatori del Vannini uno spaccato dell’energia e del calore del gospel esibendosi in brani natalizia e non. La serata sarà presentata da Alessandra Fattoruso.

“ A nome dell’Associazione culturale Tamà – ha commentato Fattoruso – ringrazio per l’opportunità l’Assessore turismo e spettacolo Marco Porro, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e cultura Margherita Frappa e Leonardo Imperi de La Valigia dell’Attore”