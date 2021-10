Ingresso scolastico differenziato, Porrello (M5S Lazio): “Chiesto l’intervento del Prefetto”

CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio di ieri il Consigliere regionale del M5S, Devid Porrello, ha incontrato il Prefetto di Roma, il dott. Matteo Piantedosi, per rappresentare la situazione che si sta vivendo nella città di Civitavecchia a seguito della differenziazione dell’orario di entrata nelle due fasce delle ore 8:00 e 9:40 per quanto riguarda gli istituti secondari di secondo grado.

“Lo ringrazio per la cortesia e per la disponibilità all’incontro data in tempi molto rapidi – afferma Porrello – Nel corso della riunione ho esposto al Prefetto le rilevanti criticità che si sono registrate in queste settimane tra le quali il formarsi di forti assembramenti davanti l’ingresso degli istituti stessi di studenti che dovrebbero entrare nella seconda fascia. Il Prefetto mi ha chiesto di relazionarlo per iscritto sulla situazione e grazie ai miei uffici non ho mancato di procedere tempestivamente. Il mio auspicio è che gli approfondimenti diano esito positivo e che quindi le richieste da me effettuate, già segnalate ufficialmente dai dirigenti scolastici del Comune di Civitavecchia all’Ufficio Scolastico Regionale”.