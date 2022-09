Il cordoglio del Sindaco Tedesco per il ragazzo morto alla Marina

CIVITAVECCHIA – “È sempre un dolore apprendere della scomparsa di qualcuno. È doppiamente doloroso quando si tratta di un giovane. Voglio esprimere il cordoglio della città, dell’Amministrazione comunale e mio personale per la morte del ragazzo di origine egiziana morto nel mare di Civitavecchia questa mattina, che, dalle prime informazioni, aveva da poco cominciato a lavorare al mercato. Alla famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco dopo il tragico incidente alla Marina in che ha visto la morte per annegamento di un ragazzo ventenne, colpito da malore in acqua.