Gruppo M5S: “Il Consigliere Giammusso scarica colpe ma dimentica le sue responsabilità”

CIVITAVECCHIA – “É notizia di ieri che il consigliere Giammusso con un post “nostalgico” sui social ha criticato apertamente la mancata organizzazione degli eventi estivi nel nostro comune. Le sue accuse sembrano unicamente volte a creare polemiche e accendere discussioni, ma è fondamentale fare chiarezza su chi realmente porta la responsabilità di questa situazione. Il consigliere Giammusso, fino a pochi mesi fa membro della maggioranza che guidava il comune, sembra aver dimenticato che proprio quella maggioranza aveva il compito di pianificare e organizzare gli eventi per l’estate. Durante il suo mandato, è stato pubblicato un bando per la gestione delle manifestazioni estive, un bando che è stato ampiamente criticato per la sua formulazione poco chiara e le condizioni eccessivamente restrittive. Non sorprende, quindi, che tale bando sia andato deserto, lasciando il comune senza una programmazione definita.

Le accuse del consigliere appaiono dunque prive di fondamento e rivelano una mancanza di autocritica preoccupante. È facile puntare il dito quando si è seduti tra i banchi dell’opposizione, ma molto più difficile è ammettere le proprie responsabilità e lavorare costruttivamente per risolvere i problemi che si sono contribuiti a creare. La comunità merita trasparenza e onestà. I cittadini hanno il diritto di sapere che la mancata organizzazione di questa estate è il risultato diretto delle decisioni prese dalla precedente amministrazione, di cui Giammusso faceva parte. Invece di cercare colpevoli altrove, il consigliere dovrebbe riflettere sulle sue azioni passate e proporre soluzioni concrete per il futuro.

La speranza è che questa polemica sterile possa trasformarsi in un’opportunità di dialogo costruttivo. Il comune ha bisogno di una collaborazione vera e sincera tra tutte le forze politiche per garantire eventi estivi di qualità che possano soddisfare le aspettative dei cittadini. Il consigliere Giammusso, con la sua esperienza, potrebbe giocare un ruolo importante in questo processo, ma solo se sceglierà di impegnarsi seriamente e responsabilmente per il bene comune”

Movimento 5 Stelle