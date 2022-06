Gruppo consiliare e attivisti M5S: “Non ci stupisce che tra i fuoriusciti dal M5S ci sia la Grande”

CIVITAVECCHIA – Lasci strascichi anche a livello locale la scissione nel M5S che ha visto Luigi Di Maio e altri 60 parlamentari abbandonare il movimento per i dissidi ormai insanabili con Giuseppe Conte. Tra loro anche la deputata territoriale Marta Grande, verso cui si indirizzano le critiche dei grillini locali.

“Negli ultimi giorni il M5S è stato al centro del dibattito politico nazionale e come gruppo consiliare e attivisti di Civitavecchia vogliamo esprimere la nostra posizione – si legge in una nota – A livello locale non viviamo le reali dinamiche interne di livello nazionale del nostro movimento, ma le motivazioni espresse pubblicamente dal gruppo guidato da Luigi Di Maio ci sembrano a dir poco deboli per sembrare del tutto veritiere. In questo periodo di pandemia e di guerra il M5S si è dimostrato una forza politica di governo equilibrata e concreta, capace di dare risposte reali ai cittadini in difficoltà e di riattivare l’economia. Due esempi su tutti sono il reddito di cittadinanza e il bonus 110, osteggiati più o meno apertamente dai partiti che oggi sperano di raccogliere i voti del M5S. Non ci prende invece di sorpresa che nel gruppo dei fuoriusciti per coincidenza alla fine del secondo mandato ci sia Marta Grande, seduta in Parlamento dal 2013 grazie ai voti del M5S e della quale non sentiremo la mancanza, semplicemente perché a Civitavecchia in pochi sanno chi sia, figuriamoci se qualcuno si ricorderà di qualche sua azione in favore del territorio. Restiamo convinti dei valori del M5S e sosteniamo il nostro capo politico Giuseppe Conte. Come M5S Civitavecchia abbiamo ampiamente dimostrato che i valori del M5S si possono conciliare con il governo di una città, un impegno senza sosta e molto meno retribuito rispetto a quello di chi oggi dimostra di non avere alcuna intenzione di staccarsi dalle comode poltrone del Parlamento”.