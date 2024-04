Elezioni, D’Ottavio : ” Non c’è nessun centro destra senza Forza Italia”

CIVITAVECCHIA – “Ringraziamo Massimiliano Grasso per l’invito, ma Forza Italia a Civitavecchia ha fatto già una scelta precisa riconoscendosi nel programma, nei valori e nella discontinuità politica rispetto alla passata amministrazione incarnati dal suo candidato a sindaco, Paolo Poletti. Una scelta peraltro condivisa tempo fa con il Coordinatore Provinciale di FDI.

Inoltre precisiamo che non c’è nessun centro destra senza Forza Italia, definizione creata molti anni fa dal nostro Presidente Silvio Berlusconi.

Rivolgiamo i migliori auguri a Massimiliano. Ci rincontreremo al ballottaggio e saranno i civitavecchiesi a scegliere la migliore soluzione per la loro città”. Lo dichiara Roberto D’Ottavio, Commissario Forza Italia