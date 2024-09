Demos: ” Corrado Lancia delegato ai rapporti con gli istituti penitenziari e promozione percorsi inclusivi”

CIVITAVECCHIA – Da Demos Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Con una decisione che , a nostra memoria, non ha precedenti nella storia amministrativa di Civitavecchia il Sindaco Marco Piendibene ha conferito a Corrado Lancia ( DEMOS) una delega ai rapporti con gli istituti penitenziari e per la promozione di percorsi inclusivi.

Una decisione, non scontata, che dimostra l’attenzione di questa giunta per chi, dopo aver avuto misure restrittive della libertà personale , vorrebbe un legittimo reinserimento lavorativo e sociale.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione e dialogo tra la comunità locale e il sistema penitenziario, per ridurre lo stigma verso i detenuti

La decisione del Sindaco Piendibene rappresenta un passo coraggioso e lungimirante per una città più solidale ed inclusiva”