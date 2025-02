Il Sindaco Piendibene incontra la Consulta delle Donne

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Marco Piendibene ha incontrato, insieme ad Antonella Maucioni, Assessora ai Servizi Sociali, la Consulta delle Donne, l’associazione di promozione sociale che dal 1988 rappresenta un punto di riferimento nel nostro territorio e che si impegna quotidianamente a supporto di donne in difficoltà e per la diffusione della cultura dei Diritti e delle Pari Opportunità.

Durante l’incontro sono state gettate le basi per la creazione di un tavolo di confronto tra Consulta, Amministrazione e associazioni che operano in diversi settori a favore delle donne e dei loro figli, con lo scopo di rendere la Consulta delle Donne un luogo di accoglienza e di aiuto concreto per ogni donna in difficoltà. Le proposte progettuali, che saranno seguite anche dalla delegata alle Politiche di genere Valentina di Gennaro, hanno tra gli obiettivi posti il ripristino del servizio telefonico h24 e la possibilità di mettere a disposizione locali e spazi per eventi contro la violenza e gli stereotipi di genere, oltre che l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione.

“La difesa dei diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere sono priorità che non possono essere rimandate. Come amministrazione, siamo determinati a lavorare ogni giorno per garantire alle donne la possibilità di vivere libere da ogni forma di violenza e discriminazione”, così il Sindaco Piendibene al termine dell’incontro.

Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, verrà donata dall’Amministrazione una panchina da dedicare a Lisa Aceto, fondatrice della Consulta come segno di riconoscimento per il suo straordinario impegno. Un gesto simbolico ma di grande valore, testimone “dell’impegno concreto e inarrestabile dell’Amministrazione nella sensibilizzazione e diffusione di politiche di inclusione e pari opportunità, affinché ogni donna si senta accolta, sostenuta, capita e rispettata.”, spiega l’Assessora Maucioni