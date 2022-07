Chiusura pomeridiana della Ficoncella? Il Comune non chiarisce

CIVITAVECCHIA – Il Codacons aveva anticipato l’imminente chiusura estiva della Ficoncella, preannunciando una diffida a Comune e CSP. Da Palazzo del Pincio né una conferma né una smentita, ma solo un comunicato stampa piuttosto criptico e stringato in cui si parla genericamente di “nuovi orari”: “Dalla prossima settimana – si legge nella nota – gli impianti della Ficoncella adotteranno l’orario definitivo. Amministrazione comunale e Civitavecchia Servizi Pubblici sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, dopo una fase di ascolto delle indicazioni dell’utenza e di confronto con il personale. La soluzione sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di frequentatori del sito”.