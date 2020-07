CGIL FP: “Polizia locale, urge incontro col Comune sul periodo estivo”

CIVITAVECCHIA – La CGIL FP di Civitavecchia è in attesa di un incontro con il Comune di Civitavecchia per discutere sul lavoro della forza di Polizia Locale durante il periodo estivo. “Avevamo appreso nel corso dell’ultimo incontro del 30 giugno di nuove assunzioni e dell’acquisto delle nuove divise – si legge in una nota del sindacato – ma avevamo comunque esposto le nostre preoccupazioni per la situazione attuale: la gestione dell’estate. Occorre immediatamente aprire un confronto su questo tema. Non si può pensare ad aumentare il numero di ore e di turni senza il personale necessario e i previsti mezzi di sicurezza.”

