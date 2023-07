ANPI: 80 anni di “Pastasciutta Antifascista”

CIVITAVECCHIA – “Anche quest’anno la sezione ANPI di Civitavecchia ha organizzato la Pastasciutta Antifascista, un evento che coinvolge migliaia di Comuni in tutta Italia. Ormai da 80 anni, infatti, nel nostro Paese si celebra la fine della dittatura fascista, ricordando la prima pastasciutta antifascista della storia, promossa dalla famiglia Cervi il 25 luglio del 1943 in occasione dell’arresto di Benito Mussolini.

Ringraziamo la Compagnia Portuale, l’ARCI, la COOP e la Rete degli Studenti per il preziosissimo contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di oltre 100 concittadine e concittadini