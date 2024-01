Iniziativa ANPI Civitavecchia per il Giorno della Memoria

CIVITAVECCHIA – “Sabato 27 gennaio ricorrerà il settantanovesimo anniversario della liberazione, da parte dell’armata Rossa, del campo di sterminio nazista di Auschwitz Bikernau.

In ricordo degli ebrei e dei militari e civili massacrati, alle ore 10,30, una delegazione della nostra Associazione si recherà al cimitero di via Aurelia per deporre dei fiori sulla lapide che ricorda gli internati e su quella della nostra concittadina di religione ebraica Astrologo Italia massacrata insieme al marito Abramo Veroli dalla furia nazista.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare alla commemorazione

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Comitato di sezione – Civitavecchia