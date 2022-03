8 Marzo, giornata di lotta e di iniziative

CIVITAVECCHIA – Tante le iniziative e gli spunti di riflessioni alla vigilia dell’8 Marzo, “Festa della Donna”.

In ambito sanitario, su iniziativa della Asl Roma 4, nella giornata di domani in tutti gli hub vaccinali sarà presente una speciale linea rosa dedicata esclusivamente alle donne, una sorta di via preferenziale a disposizione di tutte le utenti che vorranno vaccinarsi.

Contemporaneamente nel distretto 1 presso l’ospedale San Paolo ci sarà un open day in reparto di ostetricia e ginecologia con la possibilità di visitare le sale parto. Verrà inoltre realizzato un evento specifico sull’allattamento.

Alla Cittadella della musica di Civitavecchia la Asl parteciperà all’evento “Nel cuore delle donne” realizzato in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, la Fidapa e la Fondazione Cariciv, nonché da altre numerose associazioni del terzo settore. Sul posto sarà presente una unità mobile per gli screening oncologici. La Asl parteciperà all’evento con una iniziativa teatrale dedicata alla salute mentale, tema duramente messo alla prova dalla pandemia. In tutti i consultori della Asl Roma 4 verranno realizzate iniziative specifiche sul tema della salute della donna e del bambino. Nel distretto 3 presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano sarà allestita una mostra fotografica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. Nel distretto 4 verrà realizzato un tavolo con la rete aziendale antiviolenza a Formello e numerose attività di screening oncologico con le unità mobili messe a disposizione dalla Regione Lazio sia a Formello che a Sacrofano.

Su tutto il territorio ci saranno iniziative relative alla raccolta sangue in collaborazione con Avis e verranno realizzati test specifici di genere a tutte le donatrici.

“La medicina di genere non si limita a studiare le differenze tra maschi e femmine, uomini e donne, ma le riconosce e valorizza le differenze e le similitudini: è una medicina equa per tutti e due i sessi e per tutti e due i generi” ha dichiarato il direttore generale Cristina Matranga.

Tutte le attività dell’azienda sanitaria per la festa internazionale della donna saranno consultabili al seguente link: https://www.aslroma4.it/pdf/2022/Brochure-8-marzo-22.pdf

Dalle donne del Partito Democratico di Civitavecchia arriva invece una riflessione al femminile in questi tetri giorni di guerra: Le donne, per loro natura, non possono che essere ambasciatrici di pace e vogliono svolgere questo loro ruolo alzando la voce al disopra del rombo degli aerei, delle esplosioni e delle urla di terrore dei civili in fuga dai bombardamenti e dalla morte – affermano Rita Stella, Marcella Deiana, Bruna Berneschi e Attilia Stefanini – Vogliamo scegliere da che parte stare. Siamo dalla parte dei popoli. Siamo dalla parte dei milioni di profughi ucraini, costretti a lasciare le proprie case e gli affetti più cari per andare verso l’incertezza e verso un futuro ignoto. Siamo dalla parte del popolo russo che sotto lo stivale di una dittatura guarda incredulo ad una guerra che certo non voleva e che è costretto a subire. Siamo dalla parte di tutti i popoli del mondo che guardano a questo conflitto con crescente preoccupazione per i destini dell’umanità. Anche se evidentemente è la guerra al centro della nostra attenzione non perderemo l’occasione anche in questa circostanza per richiamare tutti ad una condizione femminile che deve fare i conti quotidianamente con la violenza e la discriminazione. Nel 2021 cento donne uccise accanto ad un numero incalcolabile di soprusi per ragioni che hanno a che vedere con il genere. Gli abusi sul terreno economico sono così diffusi da perderne il conto; tassi di disoccupazione più alti e un divario salariale, a parità di prestazione, imbarazzante e insopportabile. Vogliamo, anche per tutte queste ragioni, invitare a vivere l’8 marzo come una giornata di memoria, di impegno, di riflessione e di lotta”.

Infine l’associazione Donne in Movimento ha promosso un open day nei consultori di Cerveteri e Ladispoli. L’appuntamento dell’8 marzo alle 10.30 in video collegamento sulle pagine facebook della Rete Sociale e della Associazione, farà conoscere gli operatori dei consultori (ginecologa, assistente sociale, psicologa…) e punterà i riflettori su un altro obiettivo: dotare il nostro territorio di un vero e proprio centro antiviolenza poiché la tragedia dei femminicidi di cui quasi ogni giorno ci informano i giornali può essere fermata solo se si attua un progetto significativo e articolato con il quale non solo farsi carico delle donne, ma creare sinergie con le forze dell’ordine e realizzare interventi educativi nelle scuole.

I consultori familiari sono uno dei servizi socio/sanitari più importanti del Servizio Sanitario Nazionale, cui si può accedere gratuitamente per avere molteplici risposte ai propri bisogni. “Rivolgiamoci a questi servizi con fiducia – l’appello di Donne in Movimento – Facciamolo subito, fin dal primo momento, quello in cui iniziamo a percepire disagi e malesseri che toccano la nostra salute e il nostro benessere soprattutto non lasciando passare troppo tempo dal momento in cui cominciamo a percepire disagi e difficoltà che possono riguardare la nostra salute, il nostro benessere”.

Consultorio familiare di Ladispoli: via Nino Bixio n.27, 06/96669384 – Consultorio familiare di Cerveteri: Via Martiri delle Foibe n.95, tel 06/96669322