ALLUMIERE – Sabato 8 e domenica 9 agosto torna ad Allumiere la 17^ “Festa del vino, dell’arrosticino e del tartufo”.

La Contrada Burò, con il presidente Patrizio Morbidelli, propone un fine settimana all’insegna della cucina tradizionale e della musica di qualità. La novità principale consiste nella reintroduzione del tartufo nella denominazione della sagra, presente già nella prima edizione, 17 anni fa. Il menù si muove tra tradizione e innovazione, con alcuni piatti immancabili come la mentucciata: tipica dei Monti della Tolfa, è a base di mentuccia selvatica, patate, pomodoretti, aglio, olio e peperoncino, e viene servita con del pane casareccio bruscato e posto nella scodella prima di versare la zuppa. E poi, naturalmente, il tartufo, protagonista del primo piatto sugli gnocchi fatti in casa e nell’antipasto con la frittata, che accompagna bruschette miste e mentucciata. Il secondo prevede salsiccia e arrosticini, cotti alla perfezione sulle fornacelle. Infine, il tiramisù, ma sarà presente anche lo stand con le ciambelle, fritte al momento, calde e profumate. E poi, naturalmente, non mancherà il vino!

L’attenzione alla qualità da parte della Contrada Burò indirizza come sempre anche le scelte musicali: sabato 8 agosto salirà sul palco di Piazza Gramsci, al centro del paese, Frank Polucci, mentre domenica 9 sarà la volta di Alice Paba. I loro percorsi artistici si sono incontrati nella quarta edizione di The Voice of Italy e sarà un piacere ascoltarli ad Allumiere. Frank si esprime confluendo i suoni e le ritmiche della sua voce e della sua chitarra in una loop station, creando mondi sonori sempre diversi ed emozionanti, mentre Alice propone le canzoni che l’hanno portata ad Amici, The Voice e Sanremo. Ad aprire la Festa, sabato alle 18,30, saranno le sbandieratrici della Contrada Burò e Clown Godiè.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, per questo la prenotazione è obbligatoria, chiamando i numeri 349 391 1386 – 328 261 5261 – 379 142 2435. Sarà inoltre presente personale della Croce Rossa Italiana con i termoscanner.

Per tutte le altre informazioni, è possibile seguire la pagina Facebook www.facebook.com/FestaDelVinoDellarrosticinoEdelTartufo e Instagram https://www.instagram.com/festa_vino_arrosticino_tartufo/