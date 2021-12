Cerveteri, il 4, 5 e 6 gennaio torna il Presepe Vivente

CERVETERI – Al Parco della Legnara di Cerveteri, straordinaria ed immensa cornice naturalistica nel cuore del Centro Storico, dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna la tradizione del Presepe Vivente, un appuntamento ricco di storia che coinvolgerà anche in questa edizione i tanti componenti dei Rioni, i Volontari storici del Presepe e la Parrocchia Santa Maria Maggiore. Tre gli appuntamenti per questo Natale: martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in cui come da tradizione i Re Magi a cavallo sfileranno per le vie del Centro Storico fino a raggiungere la Capanna della Natività.

Come sempre, all’interno della suggestiva location della Legnara, si potranno incontrare tutti i personaggi che caratterizzano la Natività: non solo i pastori, ma anche mercanti, artigiani e venditori che offriranno uno spettacolo a cielo aperto veramente emozionante, che ci farà rivivere la vera magia della nascita di Gesù.

“Il Presepe Vivente è una tradizione della nostra Città che ogni anno richiama uno straordinario numero di visitatori – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – una tradizione che purtroppo lo scorso anno ci è mancata terribilmente, così come le tante iniziative che da sempre contraddistinguono i momenti di festa della nostra città”.

“Si tratta di un evento davvero magico quello del Presepe Vivente – prosegue la Battafarano – giochi di luce, musiche di sottofondo, guideranno il visitatore in questo lungo percorso, fino ad arrivare alla visita alla Capanna della Natività. Un ringraziamento, davvero di cuore, va ai tantissimi Volontari del Presepe, ai Rioni e alla Parrocchia Santa Maria Maggiore che anche quest’anno, come ogni anno, mantengono viva questa iniziativa simbolo della cultura della nostra città”.

“Invito – conclude l’Assessora Battafarano – i cittadini a venire a visitare il nostro Presepe e a passare parola tra gli amici, invitandoli ad ammirare quello che da tanti anni, è un punto fermo del nostro Natale“.