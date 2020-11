Cerveteri, i concerti al Granarone proseguono in modalità streaming

CERVETERI – Una modalità innovativa a Cerveteri per seguire i concerti dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini. La cultura nella “Città della Cultura del Lazio 2020” non si ferma. Prosegue in diretta streaming la prestigiosa rassegna musicale promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e in programma ogni domenica all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Porte chiuse, niente pubblico, solo i musicisti e i tecnici all’interno dell’Aula, che nel silenzio di una platea assente si esibiranno ugualmente trasmettendo la propria arte e la grande musica in modalità video.

“L’ultimo DPCM in materia di COVID-19 ha bloccato la rassegna e gli spettacoli dal vivo – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – il primo ed unico concerto andato in scena aveva ottenuto un’ampia partecipazione di pubblico, seppur debitamente contingentato e distanziato. Insieme al Maestro Giacomo Bellucci volevamo però lanciare un segnale importante, che la cultura non può e non deve fermarsi. Per questo, abbiamo immediatamente pensato ad una modalità streaming che ci permetterà di far vedere i concerti non solo ai cittadini di Cerveteri, ma agli appassionati di musica che si collegheranno da ogni angolo del mondo. Domenica scorsa infatti, nel primo concerto trasmesso in internet, ci sono stati collegamenti persino dagli Stati Uniti e dal Canada. Una modalità dunque che piace, che è stata apprezzata e che continueremo a percorrere in questo periodo di restrizioni, per permettere a tutti di proseguire a godere dei grandi concerti dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 novembre alle ore 17:00 con l’omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla. È possibile seguire i concerti collegandosi al canale YouTube “Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini”