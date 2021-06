Aldo Cazzullo alle 19 firma libri in viale Garibaldi, poi alle 21 al Traiano lo spettacolo con Piero Pelù

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto al teatro Traiano di Civitavecchia per la riapertura dopo un anno e mezzo di fermo obbligato. Ma lo spettacolo “A riveder le stelle” sarà anticipato da un ulteriore momento culturale.

Lo scrittore Aldo Cazzullo, dalla cui omonima opera è tratto lo show targato Corvino produzione che andrà in scena domani sera alle 21, sarà infatti in città già dal pomeriggio. In particolare, dalle ore 19 il noto scrittore, giornalista e opinionista sarà alla libreria Mondadori di viale Garibaldi: qui incontrerà il pubblico, mettendosi a disposizione per il tradizionale “firmacopia”.

Intorno alle 19.30 Cazzullo si recherà poi al Traiano, dove darà vita allo spettacolo dedicato alla figura e al mondo di Dante, insieme alla nota rockstar Piero Pelù.

I botteghini del Traiano resteranno aperti anche nella giornata di domani, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. I biglietti costano dieci euro in platea e 5 in galleria e balconate.