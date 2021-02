Johnson annuncia la tabella di marcia per la ripresa dell’Inghilterra post Covid

Boris Johnson ha annunciato la road map per la ripresa dell’Inghilterra dopo l’emergenza Covid. Un processo definito “cauto” ma necessario e “irreversibile” nelle stesse parole del Premier “Non possiamo continuare all’infinito con restrizioni che indeboliscono la nostra economia, il nostro benessere mentale e fisico”. La tabella di marcia annunciata da Johnson, inizierà l’8 Marzo con la graduale riapertura delle scuole e terminerà il 21 Giugno quando cesseranno tutte le misure restrittive che di fatto stanno limitando la vita sociale delle persone. La riapertura andrà avanti, di pari passo, con la campagna di vaccinazione anti covid, lanciata all’inizio di Dicembre e in pieno svolgimento. Dal 29 Marzo saranno permessi gli incontri all’aperto per un massimo di sei persone, fino a quella data l’invito è di rimanere a casa. Dal 12 Aprile riapriranno le attività non essenziali, i pub e i ristoranti all’aperto, i musei. Passo dopo passo fino ad arrivare al 21 giugno dove tutte le restrizioni sociali saranno totalmente eliminate. Il Regno Unito è il paese europeo più colpito dall’inizio della pandemia con 120 mila morti; ha dovuto affrontare la diffusione delle varianti che nelle ultime settimana ha portato a maggiori restrizioni