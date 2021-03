Bansky firma il murale apparso nella prigione di Reading

E’ di Banksy il murale che raffigura un detenuto in fuga sul muro di cinta della prigione di Reading, Inghilterra meridionale. La conferma arriva dallo stesso artista che ha pubblicato un video sul suo sito. La prigione di Reading, dove fu imprigionato anche Oscar Wilde tra il 1895 e il 1897 per una relazione sessuale, è abbandonata dal 2013 ed è stata messa in vendita dal governo nel 2019. L’iniziale accordo con un gruppo edilizio, che voleva trasformare la struttura in residenze private, è andato fallito e così il Municipio cittadino ha deciso di trasformarlo in un centro artistico. L’amministrazione ritiene che, il coinvolgimento di Bansky con il suo murale, sia un chiaro segno di sostegno alla campagna per salvare la prigione.