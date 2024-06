“Si rafforza Italia Viva nei territori. Nuove adesioni ad Albano Laziale”

LAZIO – “Ad Albano Laziale Italia Viva cresce e si struttura sul territorio con nuove adesioni. Un impulso al rinnovato percorso di Italia Viva ad Albano Laziale arriva da Marco Lorenzetti, commercialista molto affermato sul territorio e già candidato alle amministrative del 2020 con la lista civica, Liberali e Riformisti, a sostegno dell’attuale sindaco Massimiliano Borelli.

“Il nostro impegno – sottolinea Lorenzetti – sarà quello di dare voce sul territorio ad una forza politica come Italia Viva che vuole l’Europa protagonista nel complesso scacchiere internazionale, e che allo stesso tempo è in grado di incidere positivamente nella quotidianità dei cittadini, delle imprese, del terzo settore” sottolinea Lorenzetti. “Noi proseguiamo questo impegno da Albano Laziale, proprio perché crediamo nel ruolo degli enti locali come motore per una crescita economica e sociale delle piccole realtà, cuore pulsante del nostro Paese.

A sostenere il percorso di Italia Viva anche il Consigliere comunale Matteo Santilli, al suo secondo mandato a Palazzo Savelli. “Sono convinto che la politica debba iniziare a guardare al futuro sviluppo degli enti locali come pilastro del sistema economico e sociale” – precisa Santilli – e per questo guardo con interesse a un partito che aggrega i riformisti per costruire insieme una Italia più forte e gli Stati Uniti d’Europa.”

“Continua il nostro lavoro di radicamento sul territorio. Per un partito che vuole crescere è importante avere un leader come Matteo Renzi, ma anche saper individuare sul territorio rappresentanti validi che sappiano lavorare dando risposte ai cittadini e alle comunità”, ha dichiarato il presidente provinciale Vincenzo Marcorelli.

“Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per le nuove adesioni ad Albano Laziale e per come Italia Viva stia divenendo una realtà sempre più radicata nei territori, grazie all’ascolto attento delle esigenze di cittadini e amministratori. Siamo fiduciosi che tale radicamento si tradurrà anche in un ottimo risultato per la lista Stati Uniti d’Europa alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno”, concludono la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio e candidata alle elezioni europee Marietta Tidei e il presidente regionale di Italia Viva Felice Casini.