Tidei (Iv): “Sbagliato l’accorpamento tra l’Istituto Stendhal e l’Istituto Calamatta, scelta dannosa per la città”

CIVITAVECCHIA – “Esprimo tutta la mia preoccupazione e giudico profondamente sbagliata la scelta che la Regione Lazio si accinge a fare, accorpando in un unico istituto l’ISS Calamatta e l’ISS Stendhal. Si creerebbe in tal modo un istituto molto grande, con oltre 1400 studenti, che unirebbe indirizzi e specificità estremamente diverse tra loro, generando confusione e rischio di riduzione di personale negli istituti coinvolti”, dichiara la consigliera regionale Marietta Tidei.

“Tale orientamento della Regione rappresenta un segnale di forte disattenzione per questo territorio, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, l’Istituto Calamatta è stato capofila e oggi è tra i soci fondatori della fondazione per l’ITS che proprio nel 2022 avevamo in tanti fortemente voluto, anche per andare incontro alle esigenze dettate dalla trasformazione di questo territorio e per poter dare più opportunità di formazione sulla transizione ecologica, in un momento particolarmente delicato come quello che in questo ambito sta vivendo Civitavecchia.

Snaturare queste due realtà così significative, per una mera logica aritmetica, rappresenterebbe un duro colpo alle prospettive formative di tanti nostri giovani. Mi auguro che entro lunedì, quando verrà approvata la delibera, la Giunta riveda tale scelta che a mio parere sarebbe fortemente punitiva nei confronti della città”, conclude Marietta Tidei