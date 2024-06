Massimiliano Grasso: “Via Fontanatetta, luogo simbolo di Civitavecchia, verrà intitolata a San Giovanni Paolo II”

CIVITAVECCHIA – Dal candidato sindaco Massimiliano Grasso riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia – San Giovanni Paolo II è stato il papa della gente. Una personalità speciale a cui Civitavecchia è molto legata, vista anche la recente inaugurazione della statua a lui dedicata in ricordo della visita pastorale compiuta il 19 marzo 1987.

In vista del Giubileo del 2025, e del contemporaneo ventennale della scomparsa terrena di San Giovanni Paolo II, la nostra amministrazione accoglierà con molto piacere la proposta dell’associazione Civitavecchia 2000 di Alessandro Scotto e della Mamre onlus di intitolargli o co-intitolargli via Fontanatetta.

La strada scelta non è casuale, dal momento che proprio in quel luogo lacrimò la statua della Madonna davanti alla quale lo stesso Giovanni Paolo II si raccolse in più occasioni in momenti di preghiera.

Sempre il nostro Comune, se sarò eletto sindaco, lavorerà in prima persona con l’Arsial per definire dal punto di vista della titolarità delle aree interessate la vicenda del nuovo santuario di Pantano, in modo che possa essere realizzato il progetto per il quale è stato già avviato a suo tempo il relativo iter con gli enti competenti.

Massimiliano Grasso